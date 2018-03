Exporturi mai mari, importuri si mai mari

În luna decembrie 2017, indicele productiei industriale din judetul Vaslui a inregistrat valoarea de 107,9%, ceea ce indicã o crestere a activitãtii industriale fatã de luna decembrie a anului precedent. Exporturile de bunuri, la nivelul judetului Vaslui, au fost, in luna octombrie 2017, in valoare de 14.912 mii euro, cu 9,3% mai mari fatã de perioada similarã din anul precedent (13.637 mii euro). Produsele industriale reprezentative in total exporturi rãman materiile textile si articole din acestea, cu 5.209 mii euro (4.858 in perioada similarã din 2016), si masini, aparate si echipamente electrice, cu o valoare de 3.221 mii euro.... citeste mai mult