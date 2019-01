Explozie la o locuinta din Barlad, din cauza acumularii de gaz metan

NECAZ… In aceasta dimineata, la o locuinta de pe strada “A. I . Cuza” din municipiul Barlad, a avut loc o explozie, din cauza unor acumulari de gaz metan. In momentul in care proprietarul a intrat in bucatarie si a aprins lumina, s-a produs explozia. Ca urmare a acesteia, proprietarul imobilului a fost ranit, suferind arsuri la nivelul fetei, iar, la fata locului, s-au deplasat Ambulanta, ISU, un echipaj de jandarmi, dar si reprezentantii de la Delgaz Grid, care au interrupt imediat alimentarea cu gaz.... citeste mai mult