Antrenorul portughez Jose Mourinho a dat asigurări că manifestările sale de bucurie după victoria echipei Manchester United în ultimele minute ale meciului cu Juventus (2-1), la Torino, în Liga Campionilor la fotbal, nu au vrut să insulte clubul italian şi nici pe suporterii săi.

„Nu am insultat pe nimeni. Am fost insultat timp de 90 de minute şi eram acolo ca să îmi fac treaba. Nu am insultat pe nimeni. A fost o reacţie la cald”, a spus tehnicianul portughez care a avut o explozie de bucurie, cu mâna la ureche, ca şi cum nu-i mai auzea pe suporterii torinezi, după victoria lui Manchester. Este a doua oară când... citeste mai mult

