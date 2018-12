Selecţionerul Martin Ambros a explicat cauzele acestui eşec. ”Cu Olanda a fost foarte dificil. În prima repriză am jucat bine în defensivă, dar în ofensivă nu am reuşit să ne facem jocul. Ele au marcat uşor pe contraatac. Am jucat mai liber în a doua...

Adevarul, 16 Decembrie 2018