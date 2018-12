Selecţionerul Martin Ambros a explicat cauzele acestui eşec. ”Cu Olanda a fost foarte dificil. În prima repriză am jucat bine în defensivă, dar în ofensivă nu am reuşit să ne facem jocul. Ele au marcat uşor pe contraatac. Am jucat mai liber în a doua repriză, ne-am bucurat de handbal, asta ne-a ajutat, dar nu a fost suficient. Am încercat să ne închidem mai bine, dar mi s-a părut că ne-am motivat prea mult şi de aceea am greşit.Ne-a lipsit Cristina, mereu ne lipseşte. Nu am arătat la fel de bine fără ea. Ea e o jucătoare care nu doar marchează, pasează şi face foarte bine şi faza defensivă”, a spus Ambros Martin, după meci, la TVR.

