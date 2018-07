Nicolae Dică a ales să rămână fidel FCSB datorită iubirii pe care i-o poartă vicecampioanei României, pe care a reprezentat-o atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Antrenorul a oferit explicaţia oficială a continuării la FCSB, cu foarte puţin timp înainte de startul noului sezon.

Una dintre condiţiile lui Becali pentru ca Dică să continue la FCSB a fost ca echipa să câştige titlul, lucru care nu s-a întâmplat. Finanţatorul a făcut o excepţie şi i-a mai acordat o şansă antrenorului: "Iubesc acest club, am făcut performanţă ca jucător, consider că şi ca antrenor în acest an pe care l-am petrecut la Steaua am avut cu... citeste mai mult

