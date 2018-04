Cele mai importante institute economice ale Germaniei se aşteaptă ca cea mai mare economie a Europei să crească uşor mai mult decât se anticipase anterior, dar avertizează cu privire la o oarecare încetinire pe termen mediu, relatează Deutsche Welle.

Într-un raport comun, acestea anticipează că economia germană va avansa cu 2,2% în acest an şi cu 2,0% în 2019, faţă de procentele de 2,0% şi respectiv 1,8% proiectate în toamna anului trecut.

Excedentul fiscal al Germaniei este aşteptat să atingă 37,8 mld. euro în acest an graţie performanţei economice solide. Numărul angajaţilor ar urma să crească la 44,9 mil. în acest an, de la 44,3 mil. în 2017, iar preţurile de consum ar urma să... citeste mai mult