* O batrana il acuza pe deputatul PNL Vasile Varga ca a lasat-o fara casa si teren, intocmind documente cu semnaturi false O septagenara vaduva se bate de ani buni in justitie pentru ca cei pe care ii acuza ca au lasat-o ilegal fara casa si fara teren sa raspunda pentru fapta lor. In malaxorul acuzatiilor si al plangerilor penale se gaseste si numele deputatului liberal Vasile Varga, despre care batrana spune ca se face vinovat de inselaciune, uz de fals si abuz in serviciu, infractiuni pe care le-ar fi savarsit in calitate de notar.

Expert: „Semnaturile de pe inscrisurile de la Varga sunt false”

Serbana Ionescu, acum in varsta de 75 de ani, povesteste cum, in urma cu mai bine... citeste mai mult