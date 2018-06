Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad organizeazã o nouã conferintã cu tematicã arheologicã, în colaborare cu Muzeul Judetean Botosani. Evenimentul, organizat de muzeograful Mircea Oancã, are loc sâmbãtã, 9 iunie, la ora 11.00, la sediul central al muzeului, din str. Vasile Pârvan, nr. 1.

Invitatii – dr. Adela Kovacs, de la Muzeul Judetean Botosani, si Silviu Gridan, Asociatia ArheoVest Timisoara – vor face referire la posibilul rol pe care l-a avut o categorie de vase ceramice ‘speciale’ apartinand Culturii Cucuteni – vasele suport. Acest tip particular de vas ceramic apare frecvent in muzee, publicatii si rapoarte... citeste mai mult