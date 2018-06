La 30 de ani, o cititoare The Guardian povestește exeperiența traumatizantă care o împiedică să se bucure de o viață sexuală reușită. Se pare că un tratament cu un antidepresive a făcut-o pe tânără să nu mai simplă nicio plăcere în timpul actului sexual.



"Am avut o libidou normal și o viață sexuală bună până la 22 de ani când mi-a fost prescris un antidepresiv SSRI. Eram cu partenerul meu de doi ani și eram foarte fericiți. La două zile după ce am luat comprimatele, organele genitale mi s-au simțit amorțite, atingerea unui orgasm devenise... citeste mai mult