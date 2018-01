In perioada 22-23 ianuarie 2018, CMDTAMP-Buc din subordinea Academiei Romane, situat pe Str. Washington, Nr. 8-10 desfasoara Curs International de Tehnici Endovenoase in care lectori sunt medici angajati ai policlinicii CMDTAMP-Buc este prima clinica de chirurgie de zi din Romania, organizata conform normelor internationale de chirurgie ambulatorie.

Sectia de chirurgie de zi a fost infiintata in anul 1994, iar de atunci au fost operati circa 60.000 de pacienti cu boala venoasa cronica (boala varicoasa).

