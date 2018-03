Conform documentelor ONU, in perioada 2007 – 2017 au plecat din tara un numar de 3, 4 milioane de romani, cifra care ne plaseaza pe locul doi in lume, dupa Siria, in privinta emigratiei. Iar datorita conditiilor proaste de pe piata muncii interne, numarul strainilor care vin in Romania este foarte mic (in perioada semnalata s-au stabilit la noi 117 mii straini, dintre care multi sunt refugiati), iar situatia se anunta tot mai dramatica in anii ce vin.

In mod cert, realitatea ne arata ca istoria Romaniei este legata de un exod al romanilor, mai ales in momente de criza. Sigur, niciodata ca azi, incepand din 1989, nu a... citeste mai mult