Se pare ca celor cinci zimbri din Parcul Natural “Vanatori", judetul Neamt, nu le-a placut prea mult libertatea. Chiar daca au fost lasati sa pasca in voie in paduri, dupa o saptamana animalele s-au intors acasa. Cu sapte zile in urma, cei cinci...

A1, 29 Martie 2012