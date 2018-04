Exercitiile fizice, mai eficiente decat suplimentele cu vitamina D pentru prevenirea caderilor la varstnici Exercitiile fizice sunt cel mai eficient mod pentru prevenirea caderilor, principala cauza a deceselor asociate unei leziuni in cazul persoanelor cu varsta peste 65 de ani, in comparatie cu administrarea de suplimente cu vitamina D, conform recomandarilor publicate marti in Statele Unite, citate de AFP.

