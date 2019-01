Cristian Tarța a intrat în lumea muzicii abia de câțiva ani însă, a crescut de la an la an datorită talentului, seriozității și în special perseverenței. S-a axat pe muzica de petrecere și îi vine ca o mănușă.

GNV: Cristi, prezintă-te cititorilor în câteva cuvinte.

Cristian Tarța: Am 31 de ani sunt tătic de patru ani de zile și in curând vom mai avea un băiețel. Despre mine aș mai putea să spun că sunt o persoană împlinită deoarece fac ceea ce îmi place și am în jurul meu oameni dragi care mă susțin și mă iubesc așa cum sunt eu.

GNV: De unde pasiunea pentru muzică, de cât timp cânți, când ai hotărât că vrei să mergi pe acest... citeste mai mult