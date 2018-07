Vizitezi locuri frumoase, te relaxezi şi îţi rezolvi şi problemele de sănătate. Tot mai mulţi pacienţi din toate colțurile lumii fac turism medical. Ţările în care merg au de câştigat şi financiar, şi ca imagine. Grecia are chiar o strategie pentru atragerea străinilor. Autorităţile române încă evaluează resursele şi negociază ca firmele de asigurări să facă deconturile mai ușor.

Excursii pentru tratamente EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: La un an şi trei luni, Victor şi Tudor au revenit în Grecia, pe propriile picioare. Gemenii au fost concepuţi in vitro, la o clinică din Atena,... citeste mai mult

ieri, 22:46 in Social, Vizualizari: 133 , Sursa: TVR in