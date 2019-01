EXCLUSIVITATE / VIDEO: In plina Revolutie, Armata l-a pus pe prim-secretarul PCR Anton Lungu seful Judetului Braila

In timpul Revolutiei din decembrie 1989, in timp ce mai multi revolutionari incercau sa formeze un prim consiliu, Armata l-a pus sef al intregului judet pe fostul prim-secretar Anton Lungu. Totul in baza unui asa-zis decret pe care il stia doar maiorul Ghoerghe Simion, seful dispozitivului de aparare al cladirii fostei judetene de PCR.

Imaginile, prezentate in exclusivitate de Infobraila, surprind exact momentul in care Lungu este adus de maiorul Gheorghe Simion si instalat ca sef al Judetului Braila. Mai mult, militarul ii calmeaza pe cei din jur spunandu-le ca s-a dat un decret pe care ei inca... citeste mai mult

acum 31 min. in Locale, Vizualizari: 14 , Sursa: Info Braila in