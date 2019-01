EXCLUSIVITATE / Un grup de militari si revolutionari au vrut sa-l puna pe Anton Lungu seful revolutiei brailene

Infobraila a intrat in posesia mai multor probe zdrobitoare care arata ca braileni decedati in decembrie 1989 si-ar fi jertfit viata degeaba! Studiate cu atentie de catre reporterii nostri, probele arata ca factori importanti din Armata dar si dintre “revolutionari” au dorit sa-l inscauneze pe fostul prim-secretar de atunci, comunistul Anton Lungu, drept reprezentant al revolutionarilor. mai mult, proble intrate de curand in posesia redactiei noastre arata ca nici nu poate fi vorba ca revolutionarii recunoscuti si recompensati de... citeste mai mult