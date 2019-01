EXCLUSIVITATE / Se vor inchide scoli in Romania. In Braila “situatia este destul de neclara”

Informatii de ultima ora. Se vor inchide scoli din cauza gripei, a anuntat Ministrul Sanatatii, Sorina Pintei. Pe lista scolilor care s-ar putea inchide se afla strict cele care intrunesc un absenteism de peste 20% dintre elevi din cauza gripei. In ceea ce priveste situatia in judetu Braila, Inspectoratul Scolar a declarat in exclusivitate pentru InfoBraila ca nu se pune problema inchiderii scolilor.“In Braila nu avem nici o situatie de carantina. La raportare avem vreo 34 cazuri de gripa dar ma indoiesc... citeste mai mult