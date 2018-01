EXCLUSIVITATE: Detaliile conflictului dintre Soare si Mazochi de la Irish Pub

Conflictul violent care a avut loc, marti seara, in localul Irish Pub, intre Soare si Mazochi, un tanar de 28 de ani, a pornit de la faptul ca cel din urma l-a refuzat in nenumarate randuri pe Soare atunci cand acesta i-a propus sa lucreze asasin in gruparea lui.

Mazochi si Soare s-au intalnit prima data intr-o sala de fitness din oras. Soare l-a abordat pe tanarul Mazochi propunandu-i sa colaboreze. Colaborarea urma sa se bazeze pe crime pe care tanarul de 28 de ani trebuia sa le faca pentru Soare in schimbul unor case, bani si alte avantaje din partea temutului interlop, dupa cum ne-a declarat Mazochi.

