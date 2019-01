EXCLUSIVITATE / APA NU SE OPRESTE / PRESIUNEA SCADE PUTIN, pe durata repararii avariei

O avarie la conducta de DN 1000 de la Uzina de Apa Chiscani a pus pe jar locuitorii Brailei. In jurul orelor 16,00, CUP Dunarea a demarat lucrarile de reparatii, fapt care conduce la o scadere a presiunii apei, dar nu la sistarea acesteia.

“Apa nu va fi oprita in municipiu. Apa este oprita doar in comuna Chiscani si in varsatura. In municipiu, apa va fi furnizata cu o anumita scadere a debitului. Repet, apa nu va fi oprita in municipiu”, a declarat, in exclusivitate pentru Infobraila, primarul Marian Dragomir.

Acelasi lucru l-a sustinut si seful CUP Dunarea, Silviu Mangiurea,... citeste mai mult

acum 20 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Info Braila in