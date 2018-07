Într-un amplu interviu pentru ProSport, Walter Zenga, aflat în România, a vorbit şi despre Cristi Chivu, devenit unul dintre idolii fanilor grupării Inter Milano, formaţia de suflet a fostului portar al Italiei. În vârstă de 37 de ani, reşiţeanul a câştigat Liga Campionilor, campionatul Italiei şi Cupa Italiei, toate în sezonul 2009-2010, sub comanda lui Jose Mourinho. Din această vară, Chivu ocupă postul de antrenor al echipei U 14 al clubului patronat de chinezii de la Suning.

