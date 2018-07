Ianis Hagi a fost la un pas să continue în Serie A în sezonul trecut. După despărţirea de Fiorentina, tehnicianul italian, Walter Zenga, a dezvăluit, în exclusivitate, pentru ProSport, că a negociat personal cu Hagi pentru transferul atacantului la Crotone. "Regele" s-a opus şi a preferat să îl aducă pe fiul său, "sub aripa sa", la Viitorul.

"Eu am avut o discuţie cu Gică Hagi. Am vrut să îl iau pe fiul lui la Crotone, dar după el l-a întors la Viitorul. E un fotbalist foarte talentat, mi-ar fi plăcut să îl antrenez pe el pentru că din punctul me de vedere, dacă are încredere, poate să devină un fotbalist important, dar, repet, Gică a... citeste mai mult

