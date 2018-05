Ciprian Marica, fost atacant al celor de la FCSB, a comentat situaţia lui Denis Alibec, jucător ce e privit ca un star al trupei lui Becali, dar care are o prestaţie mai mult decât modestă şi este aproape de a se despărţi de trupa roş-albastră.

"Cazul Alibec ar trebui studiat şi învăţat din el. Jucătorii să vadă de ce nu a reuşit şi apoi conducerea, plus antrenorii să observe unde s-a greşit. Cei de la FCSB nu ar trebui să arunce banii pe geam, ci ar trebui să scoată maximum din el. Are potenţial. A demonstrat la... citeste mai mult

