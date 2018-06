Viorel Moldovan, poreclit "Moldo-gol" pentru apetitul ofensiv, la naţională marcând 25 de goluri în 75 de meciuri, a vorbit în termeni laudativi la ProSport LIVE despre Bogdan Lobonţ.

"Am jucat prea puţin cu el. Am avut două - trei convocări împreună, dar pot să spun că e un băiat de mare calitate, de mare caracter. A avut o carieră frumoasă, superbă chiar, şi am fost emoţionat când am văzut toţi acei antrenori şi jucători care au vorbit despre el. Îl felicit! Vine şi acest moment, al retragerii, dar sunt convins că-şi va găsi drumul în antrenorat. Îi ţin pumnii strânşi pentru a realiza cât mai... citeste mai mult