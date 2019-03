Prezent în emisiunea ProSport LIVE, fostul antrenor cu portarii, Florin Tene (50 de ani) a dezvăluit cum şi-a rupt degetul mic chiar înainte de un amical al celor de la Flacăra Moreni cu italienii de la Atalanta.

Doctorul echipei a insistat ca acesta să iasă de pe teren, iar echipa să înceapă în poartă cu Benone Dohot, dar Tene s-a opus, jucând pe toată durata partidei cu o atelă pe sub mănuşă: ”Eu am degete rupte. Cu cel mic am o amintire, am jucat un meci amical cu Atalanta, în Italia, eram la Flacăra Moreni, şi la încălzire mi-am rupt... citeste mai mult

acum 30 min. in Sport, Vizualizari: 14 , Sursa: Pro Sport in