Exclusiv! Un tanar s-a spanzurat! A fost gasit chiar de tatal sau! A avut numeroase internari la Socola

Tanarul, in varsta de 31 de ani este cunoscut ca avand sindrom depresiv cu numeroase internari la Socola. Ultima internare a avut-o pe data de 4 ianurie la chirurgie plastica, atunci cand avea numeroase plagi taiate sticla la bratul stang. Tanarul a fost gasit chiar de tatal sau si prezenta urme de strangulare, rigiditate la brate si membre inferioare flectate, prezenta urme de varsatura, continut alimentar helena etalonica. In momentul in care a fost gasit, barbatul era sprijinit de un corp de mobilier cu fata in jos. Parintele i-a taiat sireturile pe care acesta le avea in jurul... citeste mai mult

acum 48 min. in Locale, Vizualizari: 15 , Sursa: Vremea Noua in