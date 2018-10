Patronul echipei FC Botoşani, Valeriu Iftime, a declarat că dacă s-ar întâlni naţionala mare şi reprezentativa U21 într-un meci direct, puştii lui Rădoi s-ar impune. Omul care conduce gruparea din Moldova e de părere că regula U21 a schimbat enorm fotbalul nostru.

"Naţionala de tineret are o speranţă, joacă fotbal şi ne gândim că am putea avea o naţională bună pe viitor. Dar n-aş da la o partea naţionala mare, chiar dacă joacă în Liga a III-a a Europei. Până la urmă noi am generat starea în care suntem acum, toţi cei care suntem pe lângă. Mă interesează mult cum joacă Oaidă, dar şi Moruţan, Hagi... Toţi sunt fotbalişti!... citeste mai mult