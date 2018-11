Fostul golgheter al României din sezonul 1999-2000, Marian Savu (46 de ani), a povestit cum a făcut primul pas către o echipă din Bucureşti. Acesta a ajuns la Victoria împreună cu regretatul Daniel Prodan, decedat în urmă cu doi ani. Cei doi au fost supuşi unei selecţii, iar fostul atacant de la Dinamo, Rapid şi FC Naţional a avut nevoie de doar zece minute ca să impresioneze. Originar din Satu Mare, Didi a urcat în tren şi a parcurs drumul în peste 12 ore.

”Amândoi am fost la Victoria. Am văzut selecţia în ziar. Le-am spus părinţilor că plec la Bucureşti. Mi-au spus 'ce să cauţi acolo?'. Eram la Giurgiu, evoluam, dar am... citeste mai mult