Fostul antrenor dinamovist Vasile Miriuţă a povestit la ProSport LIVE cum a învăţat meserie de la Jurgen Klopp, unul dintre cei mai buni tehnicieni din lume. Echipa sa, Liverpool, a disputat finala Ligii Campionilor cu Real Madrid, dar a pierdut, scor 1-3. "Când eram la Bochum, am fost la un curs de-al lui. Am stat câteva zile. Mă ştiam cu Jurgen Klopp, de când era la Mainz, am şi jucat unul contra celuilalt. Apoi, am stat zece zile la el la antrenamente, când era la Dortmund. Am învăţat de la el cum să vorbesc cu jucătorii, cum să-i motivez. Klopp a făcut şi facultatea de psihologie şi cursuri de motivare. Multă lume ne acuză, pe ăştia... citeste mai mult