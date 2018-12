Vineri, 21 Aprilie, 17:45 Fundașul dinamovist Claude Dielna, 29 de ani, vorbește cu Gazeta despre viața grea pe care a avut-o și își expune filosofia sa de viață. "Am avut o copilărie grea și am avut foarte multe lipsuri. Am crescut singur de la...

Gazeta Sporturilor, 21 Aprilie 2017