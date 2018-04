Nigerianul Obi este singurul stranier din Liga a IV-a judeţeană Nigerianul face senzație la Viitorul Dâlga, acolo unde joacă pentru echipa sa în Liga a IV-a. Are 21 de ani și de doi ani se află în România. În fiecare an el are nevoie de viză pentru a...

Observator de Calarasi, 19 Octombrie 2010