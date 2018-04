Articol de — Theodor Jumătate Luni, 09 Aprilie, 14:10 Mijlocașul în vârstă de 27 de ani are contract pe 4 luni, dar vrea să profite de opțiunea de prelungire pentru încă 3 sezoane: "Am discutat deja. Totul e OK". După doi ani la Steaua, Gabi...