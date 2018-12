FCSB a făcut o primă ofertă pentru căpitanul Politehnicii Iaşi, Andrei Cristea, dar cu mult sub pretenţiile oficialilor din Copou. Deşi în primă fază s-a convenit ca prin transferul lui Cristea la FCSB să se stingă datoria de aproximativ 200.000 pe care Poli o are la echipa vicecampioană, clubul patronat de Gigi Becali a oferit Iaşiului doar 50.000 de euro. Conform unor surse, oferta a fost telefonică şi a fost făcută în cursul acestei dimineţi.

