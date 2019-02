Fostul portar al celor de la Dinamo, Cristi Munteanu (44 de ani), spune că Ionuţ Negoiţă, patronul ”câinilor”, are în continuare un cuvânt important de spus la clubul său.

”Babicul” este de părere că echipa din ”Ştefan cel Mare” ar avea nevoie de un conducător pe stilul lui Florin Prunea: ”După doi ani în care pierzi bani, imagine, tot, i s-o fi luat şi lui într-o zi, îţi dai seama. Să nu uităm totuşi că de la Negoiţă pleacă toate! El numeşte preşedintele, antrenorul, fără acordul lui nu se întâmplă nimic în clubul ăla, aşa e logic şi normal. Se pare că nu e inspirat.

Eu am mai spus-o Dinamo, avea nevoie de un preşedinte de genul lui Prunea. Rednic ştie că el... citeste mai mult

