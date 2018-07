Ciprian Panait a fost în staff-ul tehnic al unor echipe ca Rapid şi FC Vaslui, după care şi-a continuat cariera în spaţiul arab. Ultima dată a antrenat la Al Batin în Arabia Saudită. El a povestit la ProSport LIVE detalii neştiute despre Cristiano Ronaldo, având în echipa sa de colaboratori un portughez ce are legătură cu cei din anturajul lui Cristiano Ronaldo.

"Am în staff un portughez, e primul meu asistent, iar el are o relatie apropiată cu cineva din anturajul lui Cristiano Ronaldo. Am aflat de la el foarte multe informaţii preţioase", a spus Ciprian Panait la ProSport LIVE.

