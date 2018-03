Sambata, 31 Martie, 12:31

Adus în iarnă ca o vedetă, Gabi Torje are evoluții tot mai dezamăgitoare în tricoul lui Dinamo.

În meciul cu Juventus București, 1-2, Gabi Torje a fost de nerecunoscut, obligându-l pe antrenorul Florin Bratu să-l înlocuiască la pauză cu Liviu Gheorghe.

Iar surse GSP, din preajma "câinilor", susțin că șefii clubului s-au cam săturat de ifosele lui și, dacă o ține tot așa, micuțul mijlocaș nu va încheia sezonul în Ștefan cel Mare. În plus, impresarul Opria îi caută deja echipă pentru sezonul viitor.

Fotbalistul de 29 de ani are patru meciuri la Dinamo și... citeste mai mult