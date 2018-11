Nicolae Grigore, 30 de ani, este aproape de a reveni în Europa. Legitimat la Al-Ettifaq, mijlocaşul are o situaţie incertă, chiar dacă mai are un an de contract, după ce echipa a retrogradat. Grigore este dorit de Apollon Limassol, locul 2 în...

Pro Sport, 26 Mai 2014