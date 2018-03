Articol de — Vlad Nedelea Joi, 15 Martie, 13:00

Cornel Șfaițer, președinte de onoare la FC Botoșani, a vorbit despre meciul cu Dinamo de sâmbătă, ora 20:45, în direct la TV Telekom Sport, Digi Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO.

Oficialul moldovenilor vede acest duel ca pe o finală a play-out-ului, dar nu ascunde că și-ar fi dorit ca acest meci să aibă loc în play-off, iar șansele au fost destul de mari.

"Îmi pare rău că am ajuns să jucăm în play-out cu Dinamo. Calculele în iarnă erau altele, să jucăm împotriva lor în play-off. Cinstit acum, noi și Dinamo am fost foarte aproape de play-off. Ne-am scos singuri din... citeste mai mult