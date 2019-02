Rapid se pregăteşte să facă 3 transferuri importante. Florin Manea, impresar şi apropiat al clubului giuleştean, a declarat la ProSport Live că este aproape să aducă 3 nume cu meciuri la naţionalele de tineret şi juniori.

Manea are cuvinte de laudă la adresa Rapidului. Spune că lotul pe care îl are în acest moment Daniel Pancu la dispoziţie este cu mult peste toată Liga 3, ba chiar s-ar bate la locurile fruntaşe şi în Liga 2. ”Am revenit din Turcia, am fost cu Rapid acolo. Mă ocup de echipă, vreau să duc 3 jucători acolo. Toţi sunt cunoscuţi, români. Nu au mai jucat la Rapid până... citeste mai mult

