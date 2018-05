Articol de — Andrei Crăiţoiu Miercuri, 09 Mai, 09:00

Mircea Rednic a acceptat să discute pentru prima dată în ultimele luni despre o posibilă preluare a băncii tehnice a FCSB-ului.

- Domnule Rednic, bună ziua, ce faceți?

- Să zicem că... Să zicem că bine.

- De ce doar să zicem?

- Am unele problemele personale acum.

- Ce-ați pățit?

- M-am operat din nou în urmă cu o săptămână. Am avut iar probleme cu tiroida. Știam de vechile mele probleme și am decis că acum e momentul să mă operez. Am scos-o cu totul, am stat în spital în Belgia internat, iar acum câteva zile am ajuns... citeste mai mult

acum 55 min. in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Gazeta Sporturilor in