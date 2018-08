Fostul apărător din Liga 1 Betano, Stelian Stancu, a vorbit despre unul dintre cei mai modeşti stranieri care au trecut prin campionatul nostru, portarul Andrey Nazario (34 de ani). Stancu a spus că a avut de pătimit de pe urma portarului brazilian, care a rezistat doar opt luni în România.

"Am fost coleg cu Andrey, am pătimit puţin din cauza lui. Am fost fundaş dreapta la un meci cu Vaslui, cred că ne-au şi bătut la meciul ăla. El era pe linia porţii, a fost o centrare prin spatele nostru şi el a zis în limba lui, eu am lăsat-o, el nu a luat-o, şi a venit adversarul şi a înscris. Bineînţeles, eu am fost de... citeste mai mult