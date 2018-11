Daniel Chiriţă (44 de ani) a evoluat 3 ani pentru Zenit St. Petersburg. S-a remarcat printr-un joc precis în defensivă, a devenit un fotbalist important, a câştigat trofee importante, iar oficialii ruşilor nu l-au uitat. Într-un interviu acordat pentru ProSport, fundaşul a declarat că primeşte des invitaţii de la club, pentru meciurile din cupele europene.

”Am stat 3 ani la Zenit şi am contribuit la multe realizări. Am câştigat campionate, am câştigat cupe, am jucat în Champions League, în Cupa Uefa... Am rămas în condiţii bune cu cei de la club. În fiecare an merg acolo, mă cheamă. Când au... citeste mai mult