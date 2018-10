Fundaşul celor de la Leicester şi unul dintre componenţii naţionalei U21 a României, Alexandru Paşcanu (20 de ani), a dezvăluit în cadrul emisiunii ProSport LIVE ce grupă şi-ar dori la Campionatul European U21 din 2019, din Italia şi San Marino, unde tricolorii mici s-au calificat.

Paşcanu şi-ar dori în mod special Anglia, singura echipă care a învins România U21 în acest an, în cadrul unui meci amical, scor 2-1: ”Dacă ar fi după mine, aş alege în primul rând Anglia, ca să ne putem răzbuna pe ei, pentru că am jucat în martie şi am pierdut. A fost meci amical, dar... citeste mai mult

