Într-o intervenţie telefonică la ProSport Live, Stere Halep a dezvăluit că Simona are, în continuare, probleme cu glezna accidentată în timpul meciului cu Aiava, dar consideră că nimeni şi nimic nu va sta între fiica lui şi visul câştigării primului Grand Slam.

"Am trăit meciul la intensitate maximă. A fost un început mai greu, cum i se întâmplă de obicei Simonei, dar, apoi, a fost incredibil. Asta e valoarea Simonei, nu mai putem contesta ceva. S-a obişnuit cu durerea, dar subconştientul lucrează la gleznă, tot o mai macină ceva. Indiferent cât ar uita, subconştientul nu o lasă. Mi-a spus că e fericită, eu i-am spus că a jucat foarte bine. Ştie ce are de făcut, dar... citeste mai mult

