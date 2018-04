Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a anunţat în exclusivitate pentru ProSport, în urmă cu mai bine de două săptămâni, că-i va oferi funcţia de preşedinte al clubului lui Răzvan Burleanu. Oferta era valabilă dacă acesta pierdea alegerile pentru şefia FRF.

Acum, Iftime a întărit afirmaţia. "Da, corect! Aşa am spus. Am pierdut un preşedinte, dar am câştigat un buget...Bine, se poate considera o figură de stil, am vrut să arăt că de fapt că am încredere în el. Eu nu am fost agentul lui electoral.

Am fost visceral împotriva lui Sandu şi Dragomir, au venit copiii ăştia (n.red. - echipa lui Burleanu) şi într-adevăr nu sunt rezultate clare, dar nu se pot face aşa...