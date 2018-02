Fostul deputat Vlad Cosma continuă seria dezvăluirilor.

O nouă înregistrare devastatoare pentru statul paralel a fost prezentată joi seară la Antena 3.

Procurorul Negulescu îi spune unei persoane, în prezența lui Vlad Cosma, că are de ales între a da o declarație mincinoasă despre senatorul Savu Daniel și „a fi paradit”.

Redăm integral transcriptul înregistrăii audio:

procuror M. Negulescu: Ascultă-mă!

Vlad Cosma: Aşa.

procuror M. Negulescu: Până la urmă, am chemat-o pe aia, am zis că numai, contractase şi nu se mai lăsa, ştii?

procuror M. Negulescu: Mamă, frate, şi, de durere, am chemat-o pe aia şi aia l-a chemat pe doctor şi …(neinteligibil)…... citeste mai mult