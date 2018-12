Fostul fundaş al lui Dinamo, Giani Kiriţă, a vorbit despre situaţia clubului alături de care a cucerit două titluri de campion şi trei Cupe ale României. Acesta merge în continuare pe mâna antrenorului Mircea Rednic. Fostul căpitan din Ştefan cel Mare l-a "luat la ochi" şi pe Ionuţ Negoiţă, patronul "câinilor".

”Este foarte greu, pentru el. Din iarnă are un plan, sigur, dar de 6-7 ani de zile nu s-a întâmplat nimic. Eu vreau să se meargă în continuare cu Rednic, după 6 luni sau un an se vede mâna lui. Nu are cum să facă echipă dacă nu are jucători. E greu dacă nu investeşti”, a spus Kiriţă la ProSport LIVE.

”Nimeni nu mai crede în nimic din ce vrea... citeste mai mult

acum 19 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Pro Sport in