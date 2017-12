Vineri, 29 Decembrie

Într-un interviu exclusiv GSP, Ionuț Negoiță le propune fostelor glorii ale ”câinilor” care îl critică să cumpere Dinamo de la el.

- Domnule Negoiță, în ce relație mai sunteți cu Dinamo? Ați spus că renunțați la club, dar păreți destul de implicat.

- Repet și aș vrea să fie foarte clar: Dinamo este de vânzare, dar nu oricum! Am o responsabilitate și trebuie ca atunci când voi face acest pas să am convingerea că cel care va veni în locul meu va avea puterea să facă lucrurile mai bine, să aducă un plus. Să vând în orice condiții este exclus! Până se va întâmpla asta voi fi în continuare implicat ca acest club să fie pe linia de... citeste mai mult