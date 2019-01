Dorit cu insistenţă de către antrenorul Flavius Stoican la Poli Iaşi, fundaşul central Florin Gardoş (30 de ani) are şanse mari să ajungă în Copou în această iarnă. Dar nu definitiv, ci sub formă de împrumut. Varianta unui împrumut înaintată de stoperul Universităţii Craiova, în interviul acordat pentru ProSport, pare să fie îmbrăţişată nu doar de către clubul din Bănie, ci şi de către oficialii ieşeni.

Preşedintele Comitetului Director al Politehnicii Iaşi, Leonid Antohi, a declarat că ar fi de acord cu un împrumut până în vară al lui Florin Gardoş.

”Eu am discutat personal cu patronul celor de la Craiova, domnul Rotaru, căruia i-am spus că îl vrem pe Florin Gardoş. Dânsul... citeste mai mult